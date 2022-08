Crotone: esplosione e incendio in rimorchiatore, 3 morti e 2 feriti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - E' di tre morti e due feriti il bilancio di un incendio seguito all'esplosione avvenuta all'interno di un rimorchiatore attraccato in banchina nel porto di Crotone. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - E' di tree dueil bilancio di unseguito all'avvenuta all'interno di unattraccato in banchina nel porto di. Uno deiè stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

