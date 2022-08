Addio a Mikhail Gorbaciov, l’uomo della perestrojka e della glasnost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scompare a 91 anni l’uomo della perestrojka, l’ex-presidente dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov. A dare la notizia, la Central Clinical Hospital. “Mikhail Sergeevich Gorbaciov è morto questa sera dopo una grave e lunga malattia”, ha fatto sapere il Central Clinical Hospital. Gorbaciov sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy a Mosca, in una tomba di famiglia, dove potrà riposare accanto alla moglie, ha annunciato, alla Tass, una persona che conosceva i desideri dei parenti dell’ex presidente. “Mikhail Sergeevich sarà sepolto accanto a sua moglie Raissa al cimitero di Novodevichy”, ha detto la fonte all’agenzia russa. Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scompare a 91 anni, l’ex-presidente dell’Unione Sovietica,. A dare la notizia, la Central Clinical Hospital. “Sergeevichè morto questa sera dopo una grave e lunga malattia”, ha fatto sapere il Central Clinical Hospital.sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy a Mosca, in una tomba di famiglia, dove potrà riposare accanto alla moglie, ha annunciato, alla Tass, una persona che conosceva i desideri dei parenti dell’ex presidente. “Sergeevich sarà sepolto accanto a sua moglie Raissa al cimitero di Novodevichy”, ha detto la fonte all’agenzia russa. Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, ...

