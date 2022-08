Tennis, agli Us Open Camila Giorgi vola al secondo turno (Di martedì 30 agosto 2022) Camila Giorgi stacca il pass per il secondo turno degli Us Open, quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. La 30enne di Macerata, n.67 WTA, ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-1, in poco meno di un’ora e tre quarti, l’ungherese Anna Bondar, n.55 WTA, alla prima partecipazione agli Us Open. Mercoledì al secondo turno l’azzurra attende la vincente del match tra la statunitense Madison Keys, n.20 del ranking e del seeding e l’ucraina Dayana Yastremska, n.86 WTA. Eliminata all’esordio Martina Trevisan: la 28enne fiorentina n.27 in Wta è stata superata 7-5 6-1 dalla 33enne russa Evgeniya Rodina. Il torneo maschile Lorenzo Sonego lotta fino all’ultimo ma viene eliminato al primo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022)stacca il pass per ildegli Us, quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. La 30enne di Macerata, n.67 WTA, ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-1, in poco meno di un’ora e tre quarti, l’ungherese Anna Bondar, n.55 WTA, alla prima partecipazioneUs. Mercoledì all’azzurra attende la vincente del match tra la statunitense Madison Keys, n.20 del ranking e del seeding e l’ucraina Dayana Yastremska, n.86 WTA. Eliminata all’esordio Martina Trevisan: la 28enne fiorentina n.27 in Wta è stata superata 7-5 6-1 dalla 33enne russa Evgeniya Rodina. Il torneo maschile Lorenzo Sonego lotta fino all’ultimo ma viene eliminato al primo ...

