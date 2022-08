Monza, Marlon: “Vogliamo rimanere in A. In futuro voglio fare una cosa” (Di martedì 30 agosto 2022) Parlare della guerra in Ucraina non è facile per nessuno, soprattutto per chi ancora non è riuscito a scappare da quel territorio martoriato dalle bombe russe, eppure Marlon Santos Da Silva Barbosa, per tutti Marlon, al giornale La Repubblica ha deciso di parlare di quell’esperienza vissuta e ha parlato anche degli obiettivi del Monza allenato da Giovanni Stroppa, considerato da molti uno dei primi allenatori vicino all’esonero. Le dichiarazioni dell’ex Sassuolo: Marlon Monza Ucraina Che emozione prova a fare parte di questa avventura? “Questo è esattamente il progetto ambizioso che cercavo, per me è un onore. Vogliamo restare in Serie A con tutte le nostre forze”. L’Ucraina? “Dormivo tre ore a notte, mi dispiace essere andato via ma avevo paura per la mia ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Parlare della guerra in Ucraina non è facile per nessuno, soprattutto per chi ancora non è riuscito a scappare da quel territorio martoriato dalle bombe russe, eppureSantos Da Silva Barbosa, per tutti, al giornale La Repubblica ha deciso di parlare di quell’esperienza vissuta e ha parlato anche degli obiettivi delallenato da Giovanni Stroppa, considerato da molti uno dei primi allenatori vicino all’esonero. Le dichiarazioni dell’ex Sassuolo:Ucraina Che emozione prova aparte di questa avventura? “Questo è esattamente il progetto ambizioso che cercavo, per me è un onore.restare in Serie A con tutte le nostre forze”. L’Ucraina? “Dormivo tre ore a notte, mi dispiace essere andato via ma avevo paura per la mia ...

