La neonata abbandonata in una scatola a Monza

(Di martedì 30 agosto 2022) Unaè statavicino all’ospedale San Gerardo di. La bambina è stata trovata da un’infermiera in unaposta sul cofano di una vettura. La donna ha dato l’allarme agli agenti della Questura di. I poliziotti hanno ricostruito come alle 5.20 l’infermiera, che stava andando al lavoro, ha sentito dei gemiti. Si è avvicinata e ha trovato laavvolta in una copertina all’interno della. Ha avvertito il Pronto Soccorso pediatrico il cui personale si è preso cura della bimba risultata nata da poche ore, in buone condizioni e dai tratti ispanici. Ora gli agenti indagano per rintracciare la madre. su Open Leggi anche: Latina,in auto e positiva alla cocaina: sospesa ...

