Roma, Lotito mette in difficoltà Mourinho: operazione a sorpresa (Di lunedì 29 agosto 2022) La Roma contava di chiudere presto un'operazione ma la Lazio rischia di far saltare tutto: brutta notizia per il tecnico Mourinho. L'ingaggio di Andrea Belotti è stato ufficializzato mentre Mady Camara, salvo sorprese, sbarcherà in Italia nella giornata odierna. Per la Roma quello del centrocampista (preso dall'Olympiakos in prestito oneroso da 1.2 milioni con diritto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

