Torino: un giocatore avanti per la difesa (Di domenica 28 agosto 2022) Il Torino proverà a prendere un altro difensore centrale e il favorito, secondo Tuttosport è Andrea Cistana, giocatore del Brescia.... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Ilproverà a prendere un altro difensore centrale e il favorito, secondo Tuttosport è Andrea Cistana,del Brescia....

romeoagresti : Aggiornamento #Milik: la #Juventus, che ha messo in pole l’attaccante polacco, lavora per arrivare agli accordi def… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, trovato l'accordo per #Milik del Marsiglia: il giocatore è già in viaggio verso Tori… - iscorers : Torino: un giocatore avanti per la difesa | Mercato - harryhugmc : RT @ljttlewolff: 7 anni fa Paulo Dybala e Andrea Belotti lasciavano Palermo per atterrare a Torino e diventare il primo un giocatore della… - chiarakalos : RT @ljttlewolff: 7 anni fa Paulo Dybala e Andrea Belotti lasciavano Palermo per atterrare a Torino e diventare il primo un giocatore della… -