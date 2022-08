Traffico Roma del 25-08-2022 ore 12:30 (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessun problema lungo il Grande Raccordo Anulare sultato Urbano della A24 Roma-teramo prudenza per un incidente in via dell’Acqua Bullicante con rallentamenti tra via Gerardo Mercatore lo ospedale madre Vannini in direzione di quest’ultima rallentamenti in città in via Aurelia in prossimità della scuola ufficiali dei Carabinieri verso il centro per un mezzo che ha perso olio sull’asfalto ricordiamo sempre chiusa via della Lungara causa di un muro pericolante tra la salita del Buon Pastore e Lungotevere Gianicolense Per consentire interventi uno spartiTraffico via Salaria chiusa tra Piazza Priscilla e viale Somalia direzione di via del Foro Italico da su unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso centro con il limite di velocità di 30 km orari lavori in programma fino a venerdì 26 agosto per i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione nessun problema lungo il Grande Raccordo Anulare sultato Urbano della A24-teramo prudenza per un incidente in via dell’Acqua Bullicante con rallentamenti tra via Gerardo Mercatore lo ospedale madre Vannini in direzione di quest’ultima rallentamenti in città in via Aurelia in prossimità della scuola ufficiali dei Carabinieri verso il centro per un mezzo che ha perso olio sull’asfalto ricordiamo sempre chiusa via della Lungara causa di un muro pericolante tra la salita del Buon Pastore e Lungotevere Gianicolense Per consentire interventi uno spartivia Salaria chiusa tra Piazza Priscilla e viale Somalia direzione di via del Foro Italico da su unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso centro con il limite di velocità di 30 km orari lavori in programma fino a venerdì 26 agosto per i ...

TgrRaiAltoAdige : Una funicolare a Merano - fra Monte Benedetto e il centro - per alleggerire il traffico urbano. La Provincia prese… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale dei Romanisti ?????? Traffico rallentato all'incrocio con Via di Torre Spaccata #Luceverde #Lazio - ultimo1973 : RT @RomanoDeCore: Ve ricordate com’era bello quando li problemi a #Roma se chiamavano buche, parcheggi, traffico… - LuceverdeRoma : [AGG] ? #Roma #incidente - SS148 Via Pontina ? Incidente risolto e traffico tornato regolare tra Strampelli e Usc… -