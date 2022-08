Perché abbiamo voglia di cibi grassi? (Di giovedì 25 agosto 2022) La voglia di cibi grassi e zuccherati la conosciamo tutti: capita spesso, non solo nelle classiche serate trascorse davanti alla tv, ma anche mentre si è seduti alla scrivania a lavorare o mentre si è in giro. Arriva all'improvviso, e altrettanto velocemente abbiamo bisogno di esaudire il desiderio. E così si ripete il copione: apriamo la dispensa (o il distributore, se siamo in ufficio) alla ricerca di patatine, cioccolato, merendine, panini molto farciti, o uno snack qualunque purché sia molto salato o molto dolce. La ricerca della felicità La «colpa» di questa voglia di cibi grassi è tutta del cervello e in fondo anche dalla nostra perenne ricerca di felicità, Perché proprio questi alimenti ricchi di insani grassi insaturi e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladie zuccherati la conosciamo tutti: capita spesso, non solo nelle classiche serate trascorse davanti alla tv, ma anche mentre si è seduti alla scrivania a lavorare o mentre si è in giro. Arriva all'improvviso, e altrettanto velocementebisogno di esaudire il desiderio. E così si ripete il copione: apriamo la dispensa (o il distributore, se siamo in ufficio) alla ricerca di patatine, cioccolato, merendine, panini molto farciti, o uno snack qualunque purché sia molto salato o molto dolce. La ricerca della felicità La «colpa» di questadiè tutta del cervello e in fondo anche dalla nostra perenne ricerca di felicità,proprio questi alimenti ricchi di insaniinsaturi e ...

