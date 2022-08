Vlahovic, mai così in difficoltà: il dato fa tremare i tifosi bianconeri (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una partita in cui Vlahovic non è riuscito a dare il solito contributo e anzi non è mai stato così in difficoltà. Ecco il terribile dato. Lo zero a zero contro la Sampdoria è stato un grandissimo passo indietro della Juventus rispetto al successo, all’esordio in campionato, contro il Sassuolo. Prestazione sottotono dei ragazzi di Allegri (finito sotto accusa per il poco gioco espresso dai suoi), centrocampo con poche idee e un reparto offensivo in cui si è tremendamente sentita l’assenza di un giocatore come Di Maria abile nel saltare l’uomo e creare costantemente la superiorità numerica. Tra i giocatori andati più in difficoltà dobbiamo sottolineare, senza nessun dubbio, Vlahovic. LaPresseDopo la doppietta all’esordio, Vlahovic non è riuscito a ripetersi contro la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una partita in cuinon è riuscito a dare il solito contributo e anzi non è mai statoin. Ecco il terribile. Lo zero a zero contro la Sampdoria è stato un grandissimo passo indietro della Juventus rispetto al successo, all’esordio in campionato, contro il Sassuolo. Prestazione sottotono dei ragazzi di Allegri (finito sotto accusa per il poco gioco espresso dai suoi), centrocampo con poche idee e un reparto offensivo in cui si è tremendamente sentita l’assenza di un giocatore come Di Maria abile nel saltare l’uomo e creare costantemente la superiorità numerica. Tra i giocatori andati più indobbiamo sottolineare, senza nessun dubbio,. LaPresseDopo la doppietta all’esordio,non è riuscito a ripetersi contro la ...

