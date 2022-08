Un ex dipendente di Apple ha cercato di rubare i progetti sull'auto a guida autonoma (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'uomo si è dichiarato colpevole. Era intenzionato a tornare in Cina con i file per venderli a una casa automobilistica del Dragone, che si è dichiarata estranea alla vicenda Leggi su wired (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'uomo si è dichiarato colpevole. Era intenzionato a tornare in Cina con i file per venderli a una casamobilistica del Dragone, che si è dichiarata estranea alla vicenda

