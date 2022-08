Kourtney Kardashian ha svelato i segreti per un make up perfetto e duraturo (Di mercoledì 24 agosto 2022) La maggiore delle sorelle Kardashian, Kourtney, con il suo look glamour e audace è considerata una vera e propria icona di stile. Mentre i suoi abiti mettono in risalto le curve naturali, il make up versatile punta sempre a valorizzare i suoi lineamenti alternando un effetto più marcato a uno più sofisticato. Proprio il trucco sfoggiato durante il suo matrimonio con Travis Baker festeggiato a Portofino, si è contraddistinto per un mood leggero. Il trucco senza tempo di Kourtney Kardashian Nel caso di Kourtney Kardashian, la truccatrice delle star Leah Darcy, ha deciso di optare per un risultato naturale. L’obiettivo era quello di apparire perfetta nelle foto di rito, ma senza eccessi. Una scelta che le ha donato un look senza tempo il cui segreto è racchiuso nella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 agosto 2022) La maggiore delle sorelle, con il suo look glamour e audace è considerata una vera e propria icona di stile. Mentre i suoi abiti mettono in risalto le curve naturali, ilup versatile punta sempre a valorizzare i suoi lineamenti alternando un effetto più marcato a uno più sofisticato. Proprio il trucco sfoggiato durante il suo matrimonio con Travis Baker festeggiato a Portofino, si è contraddistinto per un mood leggero. Il trucco senza tempo diNel caso di, la truccatrice delle star Leah Darcy, ha deciso di optare per un risultato naturale. L’obiettivo era quello di apparire perfetta nelle foto di rito, ma senza eccessi. Una scelta che le ha donato un look senza tempo il cui segreto è racchiuso nella ...

