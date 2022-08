Sophie Codegoni | visita in casa Mediaset seguita da un viaggio emozionante

(Di martedì 23 agosto 2022) Momento speciale per l’ex concorrente del GF Vip: la modella è tornata in un luogo a lei molto caro Persi avvicina sempre di più il momento del gran ritorno sul piccolo schermo. La modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le maggiori protagoniste dell’ultimo GF Vip, proprio nelle scorse ore ha fatto tappa a. Il motivo? Iniziare ad assaggiare il nuovo mondo lavorativo che la avvolgerà a partire dal prossimo settembre, visto chesarà tra le protagoniste con un ruolo fisso nella nuova edizione di Avanti un altro, il game show di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis. E a lavorare dietro le quinte c’è lei, la immancabile Sonia Bruganelli che proprio ieri ha incontrato la fidanzata di Alessandro Basciano. La ...

Sonia Bruganelli è tornata al lavoro dopo le lunghe vacanze fuori dall'Italia. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso un video insieme a Sophie Codegoni, la nuova Bonas di Avanti un altro che ha ufficialmente preso il posto di Sara Croce. Sonia Bruganelli dà il benvenuto a Sophie Codegoni: "Si ritorna al lavoro."