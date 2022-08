Muore a 72 anni il comico Gino Cogliandro. Con i Trettré fu un protagonista della tv anni ’80 (Di martedì 23 agosto 2022) E’ morto all’età di 72 anni Gino Cogliandro, il cabarettista membro del trio comico Trettré (con Edoardo Romano e Mirko Setaro) molto popolare a cavallo degli anni Ottanta e Novanta anche grazie alla partecipazione al programma televisivo Drive In. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Vecchie canaglie (2021), Ammèn (2020), Un figlio a tutti i costi (2018), Made in China Napoletano (2017), Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì (1985). Il trio iniziò a muovere i propri passi nel 1975, col nome de I Rottambuli e con una formazione che vedeva, al posto di Gino Cogliandro, Giuseppe Vessicchio, successivamente sostituito allorché quest’ultimo decise d’indirizzarsi alla carriera musicale1. Modestamente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) E’ morto all’età di 72, il cabarettista membro del trio(con Edoardo Romano e Mirko Setaro) molto popolare a cavallo degliOttanta e Novanta anche grazie alla partecipazione al programma televisivo Drive In. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Vecchie canaglie (2021), Ammèn (2020), Un figlio a tutti i costi (2018), Made in China Napoletano (2017), Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì (1985). Il trio iniziò a muovere i propri passi nel 1975, col nome de I Rottambuli e con una formazione che vedeva, al posto di, Giuseppe Vessicchio, successivamente sostituito allorché quest’ultimo decise d’indirizzarsi alla carriera musicale1. Modestamente ...

