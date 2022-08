Atp Winston-Salem 2022, esordio ok per Fognini: battuto Lajovic in due set (Di martedì 23 agosto 2022) Comincia bene l’avventura di Fabio Fognini nel torneo Atp di Winston-Salem 2022. Sul cemento outdoor della Carolina del Nord, l’azzurro ha sconfitto in due set il serbo numero 88 al mondo Dusan Lajovic (7-5 7-5) conquistando l’accesso al secondo turno, dove sfiderà il classe 2001 inglese Jack Draper. Primo parziale molto combattuto, con Fognini che prova subito a scappare sul 2-0 ma subisce il controbreak e il successivo pareggio (2-2). Questa volta, dal settimo game, è Lajovic a strappare per primo il servizio all’italiano, che risponde immediatamente per ben due volte chiudendo i conti con il break decisivo nell’ultimo gioco. Secondo set lineare e con turni di battuta tenuti bene da entrambi, ma il serbo è costretto nuovamente ad arrendersi ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Comincia bene l’avventura di Fabionel torneo Atp di. Sul cemento outdoor della Carolina del Nord, l’azzurro ha sconfitto in due set il serbo numero 88 al mondo Dusan(7-5 7-5) conquistando l’accesso al secondo turno, dove sfiderà il classe 2001 inglese Jack Draper. Primo parziale molto com, conche prova subito a scappare sul 2-0 ma subisce il controbreak e il successivo pareggio (2-2). Questa volta, dal settimo game, èa strappare per primo il servizio all’italiano, che risponde immediatamente per ben due volte chiudendo i conti con il break decisivo nell’ultimo gioco. Secondo set lineare e con turni di battuta tenuti bene da entrambi, ma il serbo è costretto nuovamente ad arrendersi ...

