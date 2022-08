Covid, i dati: 10.418 nuovi contagi e 75 vittime, tasso di positività al 16,5%. In terapia intensiva -7 pazienti rispetto a ieri, +74 in area medica (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 10.418 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in calo rispetto ai 19.470 individuati ieri che però – come ogni lunedì – risente del minor numero di tamponi processati la domenica. I test molecolari e antigenici analizzati sono infatti 63.188, quasi la metà dei 118.520 di ieri, per un tasso di positività che sale lievemente dal 16,4% al 16,5%. Anche il numero delle vittime giornaliere cresce: sono 75 (ieri erano state 63). I pazienti positivi al SARS-CoV-2 ricoverati nelle terapie intensive sono 255, 7 in meno di ieri nel computo di entrate e uscite, con 14 nuovi ingressi, mentre nei reparti di area medica i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 10.418 icasi di-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in caloai 19.470 individuatiche però – come ogni lunedì – risente del minor numero di tamponi processati la domenica. I test molecolari e antigenici analizzati sono infatti 63.188, quasi la metà dei 118.520 di, per undiche sale lievemente dal 16,4% al 16,5%. Anche il numero dellegiornaliere cresce: sono 75 (erano state 63). Ipositivi al SARS-CoV-2 ricoverati nelle terapie intensive sono 255, 7 in meno dinel computo di entrate e uscite, con 14ingressi, mentre nei reparti dii ...

RobertoBurioni : Anche @BertolliniR, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti lavori usciti su COVID, ritiene necessa… - fattoquotidiano : Guerra Russia – Ucraina, il turismo in Versilia non registra contraccolpi: “Calo presenze per il Covid, ma rispetto… - LaVeritaWeb : Inchiesta sulle bugie e sui dati sbagliati. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore ci sono stati 75 morti e 10.418 positivi. Il tasso di positività è al 16,5%. Sono… - palermo24h : Covid in Sicilia, i dati analitici delle nove province: bollettino 22 agosto -