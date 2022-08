Uomini e Donne, problemi dopo il parto per l’ex protagonista: cos’è successo (Di domenica 21 agosto 2022) Uomini e Donne, l’ex protagonista del dating show si è sfogata sui social raccontando ai suoi follower dei problemi incontrati dopo il parto Poco più di una settimana fa si è compiuto per l’ex protagonista di Uomini e Donne il vero miracolo della vita. E’ diventata mamma per la prima volta ed ha dato alla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 agosto 2022)del dating show si è sfogata sui social raccontando ai suoi follower deiincontratiilPoco più di una settimana fa si è compiuto perdiil vero miracolo della vita. E’ diventata mamma per la prima volta ed ha dato alla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - danieleviotti : Ciao, buonasera e buon ferragosto @pdnetwork. Volevo dirti, partito mio, che se credi veramente nelle cose che dici… - mandy___23 : RT @TuttocalcioS: MA DIMMI TU SE DOBBIAMO CHIUDERE L'EUROPEOO COSIIII, CON IL BRONZO NELLA 4X100 DONNE DOPO IL FURTO SUBITO NEGLI UOMINI ????… - selavyd : @scarIetbIaze sì assolutamente mi fido solo delle artist donne e lesbiche ?? non voglio manco ricordare come fosse l… -