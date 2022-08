L’infortunio di Muldur costringe Carnevali a tornare sul mercato (Di domenica 21 agosto 2022) Lo stop del terzino turco è più grave del dovuto. Dionisi ha perso un importante pedina. Ora la fascia è scoperta, L’infortunio di Muldur costringe Carnevali ad intervenire sul mercato. L’infortunio di Muldur è grave, quali sono i nomi che Carnevali sta valutando? Parte la caccia per trovare il sostituto di Muldur, questa sarà la missione di Carnevali. Il tesoretto guadagnato dalle cessioni è consistente, ma trovare un giocatore che possa rimpiazzare il turco sarà complicato.L’ad dei neroverdi avrebbe individuato due nomi. Il primo è Brian Aguirre, terzino argentino classe 2000’ in forza al Lanus, club in cui è cresciuto anche nelle giovanili.Il secondo profilo è quello di Andrei Ratiu, più avanti con l’età ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 agosto 2022) Lo stop del terzino turco è più grave del dovuto. Dionisi ha perso un importante pedina. Ora la fascia è scoperta,diad intervenire suldiè grave, quali sono i nomi chesta valutando? Parte la caccia per trovare il sostituto di, questa sarà la missione di. Il tesoretto guadagnato dalle cessioni è consistente, ma trovare un giocatore che possa rimpiazzare il turco sarà complicato.L’ad dei neroverdi avrebbe individuato due nomi. Il primo è Brian Aguirre, terzino argentino classe 2000’ in forza al Lanus, club in cui è cresciuto anche nelle giovanili.Il secondo profilo è quello di Andrei Ratiu, più avanti con l’età ...

CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: caccia ad un terzino dopo l’infortunio di Muldur - Daniele20052013 : Sassuolo: Muldur operato per l’infortunio alla caviglia - infoitsport : Sassuolo: Muldur operato per l'infortunio alla caviglia - zazoomblog : Sassuolo: Muldur operato per l’infortunio alla caviglia - #Sassuolo: #Muldur #operato - CalcioNews24 : Sassuolo: Muldur operato per l’infortunio alla caviglia -