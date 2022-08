CALCIOMERCATO FIORENTINA BARAK A UN PASSO (Di domenica 21 agosto 2022) La FIORENTINA è impegnata sul campo su due fronti e dopo aver battuto il Twente nell’andata del preliminare di Conference League, affronterà oggi l’Empoli in trasferta nella gara valida per la seconda giornata di campionato. Ma il terzo fronte appassiona i tifosi come i primi due, perché sul fronte CALCIOMERCATO si aspettano ancora buone notizie dopo il rinnovo di Milenkovic. E una sta per arrivare: l’acquisto di Antonin BARAK dal Verona. CALCIOMERCATO FIORENTINA BARAK IL PRESCELTO DA ITALIANO Antonin BARAK ha fatto la differenza al Verona e al fantacalcio, per chi è appassionato del gioco, nella scorsa stagione, arrivando in doppia cifra. Nell’Hellas era l‘uomo chiave del gioco di Tudor: trequartista di destra teoricamente sulla stessa linea di Caprari, in realtà era ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 21 agosto 2022) Laè impegnata sul campo su due fronti e dopo aver battuto il Twente nell’andata del preliminare di Conference League, affronterà oggi l’Empoli in trasferta nella gara valida per la seconda giornata di campionato. Ma il terzo fronte appassiona i tifosi come i primi due, perché sul frontesi aspettano ancora buone notizie dopo il rinnovo di Milenkovic. E una sta per arrivare: l’acquisto di Antonindal Verona.IL PRESCELTO DA ITALIANO Antoninha fatto la differenza al Verona e al fantacalcio, per chi è appassionato del gioco, nella scorsa stagione, arrivando in doppia cifra. Nell’Hellas era l‘uomo chiave del gioco di Tudor: trequartista di destra teoricamente sulla stessa linea di Caprari, in realtà era ...

