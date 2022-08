MotoGP | Pol Espargarò primo pilota per GasGas nel Mondiale 2023

(Di sabato 20 agosto 2022) Polsarà uno dei due volti in pista con i colori dinel Moto. Il catalano è atteso ai nastri di partenza nuovamente con KTM dopo la brevissima parentesi con Honda accanto al connazionale Marc Marquez che dovrebbe rientrare prima del termine del2022. Una nuova sfida è all’orizzonte per l’iberico che ha riportato alla stampa ai microfoni dellaalla vigilia del Gran Premio d’Austria, 13ma tappa della stagione: “Sono molto contento di poter annunciare i miei piani per il futuro e di correre ancora per una squadra ufficiale”. Il fratello di Aleixha concluso dicendo: “Avere le parti che avranno i miei teammate è sicuramente importante, ma ora devo dare il massimo fino al termine della stagione con Honda. Il mio target ...

