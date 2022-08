DAZN, ARRIVATI I PRIMI DATI DI ASCOLTO. JUVENTUS-SASSUOLO È LA PRITITA PIÙ VISTA (Di sabato 20 agosto 2022) DAZN, nonostante i mille problemi, porta con se una novità per gli appassionati di ascolti tv. Arrivano i DATI della rivelazione auditel della prima giornata di Serie A. Lunedì 15 agosto erano oltre 1 milione di telespettatori a seguire JUVENTUS-SASSUOLO. Si tratta della partita più VISTA della prima giornata calcistica. Milan-Udinese raccoglie 640.000 telespettatori, mentre Verona-Napoli 636 mila. BubinoBlog con la rubrica Serie A-uditel da una sorta di anticipo per capire l’andamento delle fasce auditel (non sono i DATI reali delle partite). DAZN fa sapere che nel complesso sono stati circa 3.7 milioni i telespettatori che si sono sintonizzati per seguire il calcio della Serie A. Nei DATI appena riportati, non rientrano i dispositivi con il sistema ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 20 agosto 2022), nonostante i mille problemi, porta con se una novità per gli appassionati di ascolti tv. Arrivano idella rivelazione auditel della prima giornata di Serie A. Lunedì 15 agosto erano oltre 1 milione di telespettatori a seguire. Si tratta della partita piùdella prima giornata calcistica. Milan-Udinese raccoglie 640.000 telespettatori, mentre Verona-Napoli 636 mila. BubinoBlog con la rubrica Serie A-uditel da una sorta di anticipo per capire l’andamento delle fasce auditel (non sono ireali delle partite).fa sapere che nel complesso sono stati circa 3.7 milioni i telespettatori che si sono sintonizzati per seguire il calcio della Serie A. Neiappena riportati, non rientrano i dispositivi con il sistema ...

