La stangata dello Stato sulle bibite zuccherate | La coca cola diventa come le sigarette in Italia

(Di venerdì 19 agosto 2022) I governi stanno intervenendo per contrastare l’eccessiva diffusione delle bevande. Ecco quello che sta succedendo. La tassabevande(fonte web)Le bevandesono collegate ad una lunga serie di malattie provocate da cattiva qualità della dieta, aumento di peso e diabete. Diversi studi hanno dimostrato che le tasse su questo tipo di bevande ne riducono significativamente l’acquisto. Ciò nonostante, tra le obiezioni alla loro introduzione (spesso pretestuose) c’è la preoccupazione per il fatto che potrebbero ricadere maggiormentefamiglie a basso reddito. Le bevandee gli studi in merito: Una nuova ricerca dell’Università di Washington pubblicata su Food Policy ha mostrato risultati del tutto differenti sull’equità di ...

Statali,sul Tfr: l'anticipo costerà il 2% e nessuna rivalutazione Quattro Pec all'Inps, e ... attrezzarsi insomma, per una vecchiaia serena dopo decenni passati al servizioStato. Oggi ...... l'Istat conferma la stima preliminare di luglio: nel mese i prezzi sono cresciuti0,4% su ... determinando già unapari in media a 564 euro a famiglia, in molte città è andata ancora ...I governi stanno intervenendo per contrastare l'eccessiva diffusione delle bevande zuccherate. Ecco quello che sta succedendo.Fortissima dipendenza dal gas russo, che ha spinto l ’inflazione oltre ogni aspettativa (+ 8,5% su base annua), in un Paese, la Germania, dove l’esplosione dei prezzi è temuta più di ogni altra cosa, ...