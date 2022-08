Chiara Pellacani conquista l'oro nel trampolino da 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Diciannove anni, romana, Chiara Pellacani è entrata nella storia dei tuffi italiani. Cinque gare e cinque medaglie, oggi quella del metallo più pregiato: l'oro dal trampolino da tre metri, che è specialità olimpica, in un Campionato europeo e nella sua Roma è da considerarsi memorabile. Allo 'Stadio del Nuoto' al Foro Italico, Pellacani ha portato a dieci le medaglie continentali in quindici mesi. L'oro di oggi consacra Chiara 'Regina d'Europa' in una gara che fu tre volte di Tania Cagnotto (2009, 2015 e 2016) e cinque volte della straordinaria russa Yulia Pachalina. Per l'Italtuffi a #Roma2022 si tratta della nona medaglia. Siamo senza parole, semplicemente incredibile #Tuffi #LENRoma2022 #Roma2022 #Pellacani pic.twitter.com/sIgWaFm5xE — Eurosport IT ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Diciannove anni, romana,è entrata nella storia dei tuffi italiani. Cinque gare e cinque medaglie, oggi quella del metallo più pregiato: l'oro dalda tre, che è specialità olimpica, in un Campionato europeo e nella sua Roma è da considerarsi memorabile. Allo 'Stadio del Nuoto' al Foro Italico,ha portato a dieci le medaglie continentali in quindici mesi. L'oro di oggi consacra'Regina d'Europa' in una gara che fu tre volte di Tania Cagnotto (2009, 2015 e 2016) e cinque volte della straordinaria russa Yulia Pachalina. Per l'Italtuffi a #Roma2022 si tratta della nona medaglia. Siamo senza parole, semplicemente incredibile #Tuffi #LENRoma2022 #Roma2022 #pic.twitter.com/sIgWaFm5xE — Eurosport IT ...

