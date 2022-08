Thomas Ceccon | genesi di un campione | perché da quest’anno è entrato in un’altra dimensione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Gli Europei di nuoto a Roma sono stato un tripudio per la nostra Nazionale, una sorta di continua sagra molto made in Italy con fuochi artificiali alla fine di ogni giornata. Abbiamo vinto 35 medaglie, con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi, portando sul podio una grande varietà di nuotatori. Sono stati premiati quelli all’ultimo grande colpo della carriera, come Pizzini, Carraro e Caramignoli, i campioni affermati che lotteranno ancora per anni per i primi posti del podio, come Miressi, Quadarella, Paltrinieri e Pilato, almeno un paio di giovani che fanno intravedere un futuro ancora più luminoso, Galossi (classe 2006) e Simone Cerasuolo (classe 2003), ma fra tutti si è distinto il campionissimo, il nuotatore generazionale arrivato finalmente alla sua completa maturazione,. Per anniera il talento che non doveva ...