Trump-Netanyahu nuovo incontro alla Casa Bianca il 7 luglio

Il mondo osserva con attenzione il prossimo incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, previsto per il 7 luglio alla Casa Bianca. Due leader chiave discuteranno delle delicate tensioni in Medio Oriente, con focus su Siria, Iran e i negoziati con Hamas. Dopo la recente escalation di guerra, si apre una possibilitĂ concreta di pace a Gaza, alimentando speranze e sfide per la stabilitĂ della regione. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di questa complessa crisi.

Benjamin Netanyahu incontrerĂ Donald Trump il 7 luglio a Washington. Lo riportano Axios e Times of Israel, citando fonti del governo di Tel Aviv e della Casa Bianca. I due leader parleranno dello stato delle relazioni di Israele con Siria e Iran ma, soprattutto, dei negoziati con Hamas. La fine della guerra di 12 giorni ha offerto una finestra di opportunitĂ per un’intesa su Gaza: Trump ha affermato di sperare in una tregua entro una settimana. Hamas: «Al momento non sono previsti incontri coi mediatori» . Per quanto riguarda i negoziati con Hamas, l’alto funzionario Taher Nunu ha detto al quotidiano egiziano Al-Shorouk che non è previsto alcun incontro fra mediatori, nell’ambito dei colloqui per un accordo di cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump-Netanyahu, nuovo incontro alla Casa Bianca il 7 luglio

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu - casa - bianca

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Axios - Secondo fonti israeliane Donald #Trump riceverà Benjamin #Netanyahu alla Casa Bianca lunedì prossimo. @ultimora_pol Vai su X

Israele bombarda l'internet point dei giornalisti, è un'altra strage Almeno 21 morti nell'internet café, 228 giornalisti uccisi da Israele. Pressing Usa per una tregua, Netanyahu alla Casa Bianca il 7 luglio. La Croce Rossa: "66 bambini morti di fame". Trump revoc Vai su Facebook

Netanyahu sarà da Trump. Pressing degli Usa per una tregua a Gaza; Guerra Medio Oriente, Media: Trump riceverà Netanyahu alla Casa Bianca il 7 luglio; Iran - Israele, le news sulla guerra. Lunedì Netanyahu da Trump.

Casa Bianca: "Proseguono i contatti con l'Iran". Lunedì Trump riceverà Netanyahu - Il presidente Usa, Donald Trump, riceverà il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca lunedì prossimo, 7 luglio. Da msn.com

Axios, Netanyahu incontrerà Trump alla Casa Bianca il 7 luglio - Doha, media: "In corso contatti per riprendere negoziati su Gaza" Il Qatar ha dichiarato di voler riprendere i negoziati tra Israele e Hamas per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. msn.com scrive