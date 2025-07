Caccia al vice Meret | Vanja in cima alla lista Il Torino sonda Diouf

Nel vivace mercato calcistico, il Napoli si prepara a rafforzare la propria rosa con nuove opportunità, puntando a trovare il vice Meret ideale. Vanja si posiziona in cima alla lista dei desideri azzurri, mentre il Torino si muove alla ricerca di un rinforzo tra Diouf e altri profili. Un mercato ricco di sorprese che promette emozioni e colpi di scena: scopriamo insieme gli ultimi sviluppi.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rafforzare l’organico a disposizione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Caccia al vice Meret: Vanja in cima alla lista. Il Torino sonda Diouf

In questa notizia si parla di: caccia - vice - meret - vanja

Roma, caccia al vice Angelino: spunta l’idea Gosens - La Roma è già proiettata verso il futuro, con un occhio attento al calciomercato estivo, nonostante la stagione si sia appena chiusa.

Napoli a caccia del vice-Meret. Dopo il rinnovo del numero uno azzurro e con Caprile destinato a restare a Cagliari, il club ha avviato la ricerca del nuovo secondo portiere. Piace Zion Suzuki del Parma, classe 2002, dichiarato incedibile ma con il mercato Vai su Facebook

#Napoli, scouting per il vice #Meret: occhio a #Suzuki Vai su X

Napoli, rinnovo in arrivo per Meret. Poi caccia al secondo portiere: piacciono Suzuki e Kepa; Caccia al vice Meret: Vanja in cima alla lista. Il Torino sonda Diouf; Caccia al bomber: Lucca tra i candidati, ma l’Udinese spara alto.

Caccia al vice Meret: Vanja in cima alla lista. Il Torino sonda Diouf - Il Torino sonda Diouf Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rafforzare l’organico a disposizione ... Scrive forzazzurri.net

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia a un vice Meret di livello: Vanja Milinkovic-Savic è l’obiettivo” - Secondo quanto riferito da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il numero uno granata è ... Come scrive napolipiu.com