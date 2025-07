Italia tra caldo e maltempo Bollino rosso in 17 città Stop treni Parigi-Milano LIVE

L'Italia si trova al centro di un mix estremo di caldo afoso e maltempo, con 17 città sotto il bollino rosso e treni in stallo tra Parigi e Milano. L’ondata di calore, amplificata dall’anticiclone africano, ha già causato vittime e incidenti, mentre le piogge improvvise aggravano la situazione. È un momento di emergenza che richiede attenzione e rapidità di intervento per proteggere cittadini e patrimoni.

Il nostro Paese, come mezza Europa, è stretto nella morsa del caldo per l'anticiclone africano. In alcune zone l’ondata di calore è accompagnata da forti piogge. Ieri 2 vittime: nel Torinese un 70enne è annegato nel rio Frejus esondato; nel Bolognese un 47enne ha avuto un malore per il caldo in un cantiere. Sarebbe il caldo anche la causa del crollo di una maxi insegna su un grattacielo di Milano. Oggi allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In 17 città bollino rosso per alte temperature. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Italia tra caldo e maltempo. Bollino rosso in 17 città. Stop treni Parigi-Milano. LIVE

