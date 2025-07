Ennesima aggressione a ragazzini Noi Oggi per domani | Servono prevenzione e alternative per i giovani

L'ennesima aggressione a ragazzini ad Arezzo riaccende l'urgenza di investire in prevenzione e alternative positive per i giovani. È il momento di riflettere se le strategie adottate finora siano davvero sufficienti a contrastare il disagio adolescenziale, o se è necessario un cambio di passo. Solo attraverso iniziative concrete e coinvolgenti potremo costruire un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.

"Dopo l'ennesimo episodio di violenza giovanile andato in scena nella notte di sabato ad Arezzo, è probabilmente arrivato il momento di interrogarsi se ciò che è stato fatto e implementato fino a ora per arginare e scoraggiare il fenomeno del disagio adolescenziale sia stato o meno sufficiente". 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

