Albatross recensione | Giulio Base e le responsabilità di raccontare un controverso uomo da cinema

Il regista torinese porta sul grande schermo la storia vera di Almerigo Grilz, militante politico pendente a destra ma anche risoluto e appassionato reporter di guerra. Il risultato? Non tutto funziona. Al cinema dal 3 luglio. Partire da una figura più o meno conosciuta, aprire un confronto (anche ideologico), illuminare una personalità discussa e discutibile. Tutto lecito, anche perché ogni forma di censura, ogni forma di silenzio, è avvicinabile all'idea fascista. Allora il cinema, che non ha colori ma ha, per forza di cose, un ovvio approccio politico (e quindi prende posizione, si schiera, lotta), ha il dovere di raccontare, prendendosi delle gigantesche responsabilità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it