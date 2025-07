A Carlo Petrini il Dottorato honoris causa in Scienze umanistiche dell’Università di Messina

Lunedì 30 giugno, l’Aula Magna del Rettorato di Messina ha accolto con entusiasmo l’importante cerimonia di laurea honoris causa a Carlo Petrini, figura di spicco nel panorama culturale e gastronomico internazionale. Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e fondatore di Slow Food, Petrini incarna i valori di biodiversità, rispetto ambientale e sostenibilità. Un riconoscimento che premia il suo impegno nel diffondere una cultura alimentare consapevole e rispettosa del pianeta.

L’Aula Magna del Rettorato di Messina ha ospitato,lunedì 30 giugno, la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Scienze Umanistiche” a Carlo Petrini, presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e fondatore di Slow Food, organizzazione internazionale – nata ufficialmente il 9 dicembre 1989 – che promuove la biodiversità alimentare, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità, insieme a un’educazione alimentare che valorizza la cultura e il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti. Petrini ha tenuto una Lectio Doctoralis sul tema “Il rapporto tra uomo e natura al centro di un nuovo umanesimo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

