Juventus | nuova era Comolli plasma il futuro

Con il Mondiale per Club 2025 in corso, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Comolli, che sta plasmando il futuro del club. Tra rientri e decisioni strategiche, la società si trova a dover gestire un mercato complesso per consolidare la propria rosa. La sfida è grande, ma la volontà di ripartire forte è evidente: il futuro bianconero si costruisce ora.

Rientri da gestire La Juventus, impegnata al Mondiale per Club 2025, non perde di vista il mercato. Con la scadenza dei prestiti al 30 giugno, diversi giocatori tornano a Torino, ma il loro futuro è incerto. Un centrocampista brasiliano, dopo esperienze altalenanti in Europa, rientra senza prospettive concrete di rimanere,

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

