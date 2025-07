Festival di Sanremo a rischio la Rai valuta città alternative | ecco le migliori candidate

Il Festival di Sanremo potrebbe trasferirsi altrove, sconvolgendo una tradizione lunga oltre sessant’anni. La Rai si apre a nuove destinazioni, tra cui Torino, Sorrento, Rimini, il Gargano e la Versilia, valutando un'edizione itinerante. La storica collaborazione sembra scivolare verso un capitolo difficile, tra richieste economiche crescenti e tensioni sulla gestione. Quale sarà il futuro di uno degli eventi più amati della musica italiana?

Il Festival della Canzone Italiana potrebbe abbandonare Sanremo per altre località: la Rai apre alla possibilità di un Festival itinerante e tira in ballo Torino, Sorrento, Rimini, il Gargano e la Versilia. Tra la Rai e Sanremo non è più tempo di fiori. La storica collaborazione scricchiola sotto il peso di richieste economiche sempre più esigenti, tra cui un milione in più per l'affitto della location, una percentuale sugli incassi pubblicitari e persino la richiesta di nuovi eventi aggiuntivi in città. A tutto questo si somma un Teatro Ariston rimasto fermo agli anni d'oro della televisione, con strutture che non soddisfano più le esigenze di una produzione moderna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it