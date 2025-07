Quelle ombre sui nostri disagi

Le ombre dei disagi aerei si allungano anche oltre i nostri confini, rivelando fragilità che possono bloccare l'intera mobilità. In Inghilterra, eventi improvvisi come un incendio ad Heathrow e la presenza di droni a Gatwick hanno paralizzato gli aeroporti per ore, causando caos e cancellazioni. Questi episodi ci ricordano quanto sia cruciale investire in sistemi di sicurezza e gestione delle emergenze. È tempo di riflettere sul nostro modo di affrontare le emergenze aeroportuali e garantire viaggi più sicuri e affidabili.

Una situazione simile si è verificata in Inghilterra: lo scorso marzo un incendio bloccò per 18 ore l'aeroporto di Heathrow e fece cancellare 1.300 voli, mentre lo scalo di Gatwick rimase chiuso a dicembre per alcune ore per la segnalazione di un drone.

