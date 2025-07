La premier della Thailandia è stata sospesa a causa di una telefonata ritenuta inappropriata

La sospensione della premier thailandese, Paetongtarn Shinawatra, scuote il panorama politico del Paese. La decisione della Corte Costituzionale, motivata da una telefonata ritenuta inappropriata con l’ex premier cambogiano Hun Sen, mette in discussione la stabilità istituzionale. Durante la conversazione, la premier si mostrava molto remissiva sulla crisi territoriale, sollevando dubbi sulla sua leadership e su come questa vicenda potrebbe influenzare il futuro della Thailandia. La sua deferenza non è passata inosservata, lasciando aperte molte domande sulla politica regionale.

La Corte Costituzionale della Thailandia ha sospeso Paetongtarn Shinawatra, premier in carica da un anno, a causa di una telefonata con l'ex primo ministro cambogiano Hun Sen, fatta trapelare proprio da quest'ultimo, che è stata reputata inappropriata. Durante la chiamata, il primo ministro discuteva di una crisi territoriale con la Cambogia, assumendo un atteggiamento piuttosto remissivo verso il suo interlocutore. La sua deferenza non è piaciuta alle opposizioni, che ne hanno chiesto le dimissioni. I giudici hanno accolto un reclamo presentato da trentasei senatori per presunte violazioni etiche.

