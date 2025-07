Maltempo in Francia interrotti i treni fra Parigi e Milano | lo stop durerà diversi giorni

Il maltempo in Francia ha causato un’interruzione dei treni tra Parigi e Milano, una sospensione che durerà almeno diversi giorni. Le violente tempeste nelle Alpi francesi hanno provocato disagi considerevoli, con operazioni di bonifica ancora in corso. La compagnia ferroviaria SNCF spera in una pronta ripresa, ma le conseguenze si fanno sentire sui viaggi e sugli spostamenti tra Italia e Francia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Milano, 1 luglio 2025 – Il traffico ferroviario è stato interrotto “almeno per diversi giorni” tra Parigi e Milano a causa dei violenti temporali che hanno colpito la v alle della Maurienne, nelle Alpi francesi: è quanto annuncia la Sncf, la compagnia ferroviaria francese. Violenti temporali hanno colpito i dintorni di Modane, nella vallée de Maurienne, in Savoia. Operazioni di bonifica sono in corso. La compagnia ferroviaria auspica che non ci siano danni sui binari, altrimenti si renderebbe ancora più lunga l'interruzione dei collegamenti tra Parigi e Milano. Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Savoia, in seguito al caldo torrido che ha interessato la zona, violenti temporali hanno causato la piena, inedita in 70 anni, del torrente Charmaix, causando notevoli danni a Modane e dintorni, nei pressi del confine con l'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo in Francia, interrotti i treni fra Parigi e Milano: lo stop durerà diversi giorni

