Italian Soundtracks in the World | Umberto Scipione e la sua Orchestra in concerto a Minturno

Preparati a immergerti in un viaggio musicale unico con Umberto Scipione e la sua Orchestra, protagonisti di un concerto spettacolo imperdibile a Minturno. Nell’ambito della rassegna “Serate a Minturnae”, questa serata promette di conquistare il pubblico con le più belle colonne sonore italiane e internazionali, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza sonora indimenticabile, che unisce talento, passione e grandi emozioni.

Nell’ambito del ricco calendario di eventi estivi che animerĂ Minturno e nello specifico della rassegna Serate a Minturnae, arriva un appuntamento di altissimo spessore con il concerto spettacolo “Italian Soundtracks in the World” che vedrĂ impegnati il maestro Umberto Scipione e la sua Orchestra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Umberto Scipione al teatro romano di Minturnae con italian soundtracks in the world, evento tra musica e ricordo - Umberto Scipione e la sua orchestra si esibiscono gratuitamente il 6 luglio 2025 al teatro romano di Minturnae, in un concerto che unisce musica italiana, memoria storica e omaggio a Mario Costa. Segnala gaeta.it

World Soundtrack Awards, in nomination l'italiano Umberto Scipione - Adnkronos - Nomination per il maestro Umberto Scipione al World Soundtrack Award Public Choice 2024 per la Colonna Sonora del film 'La Guerra dei Nonni', edita da FM Records Music, per la regia di Gianluca ... Si legge su adnkronos.com