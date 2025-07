Faceva propaganda jihadista sui social perquisito 24enne che vive in Bergamasca

Un giovane di 24 anni residente in Bergamasca è stato perquisito nell’ambito di un’indagine antiterrorismo, per il suo ruolo nel diffondere propaganda jihadista sui social. L’operazione, condotta congiuntamente dalla Digos di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza, rappresenta un importante passo nella lotta contro l’istigazione a delinquere online. La scoperta evidenzia quanto sia cruciale monitorare e contrastare le nuove forme di radicalizzazione digitale.

Nell’ambito di una indagine svolta sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Bologna, è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione locale personale e informatica nei confronti di un 24enne residente in Bergamasca per il reato di istigazione a delinquere. L’attività è stata il culmine di una complessa indagine svolta negli ultimi due anni dalla Digos di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna scaturita dal monitoraggio sui social media, nel corso della quale era emerso all’attenzione degli investigatori il profilo Facebook del giovane, caratterizzato da oltre 5mila followers. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Faceva propaganda jihadista sui social, perquisito 24enne che vive in Bergamasca

