Il sangue del miscredente viene versato Le minacce del jihadista della bergamasca

Una tragedia scuote la Bergamasca: il sangue di un innocente versato in un contesto di minacce e radicalizzazione. Le autorit√† lavorano incessantemente sulle tracce digitali del 24enne marocchino, sospettato di aver diffuso contenuti legati al jihad. √ą un richiamo all‚Äôattenzione su una minaccia che si nutre anche del web, lasciando aperta la domanda sulla sicurezza di tutti noi. La lotta contro il terrorismo digitale √® appena iniziata.

Sono in corso ulteriori indagini sui dispositivi informatici del 24enne marocchino, che sui social ha diffuso contenuti legali al jihad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - "Il sangue del miscredente viene versato". Le minacce del jihadista della bergamasca

Il sangue del miscredente viene versato. Le minacce del jihadista della bergamasca; Bergamo: pubblicava reel e post di propaganda jihadista, arrestato un 24enne; Sui social foto e video jihadisti, 24enne perquisito dalla Digos.

