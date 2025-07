Accordo Ue-Usa sui dazi prima del 9 luglio | obiettivo esenzioni

L’attesa è alle porte: prima del 9 luglio, l’UE e gli Stati Uniti cercano un accordo sui dazi, puntando a ottenere esenzioni chiave. Dopo i passi timidi durante il G7 e il vertice Nato, la diplomazia europea accelera, con Maros Sefcovic e la sua delegazione pronti a negoziare proposte decisive. La partita è aperta: riusciranno le due sponde dell’Atlantico a trovare un punto di equilibrio e superare le tensioni commerciali?

Sull’annosa questione dei dazi la diplomazia europea si è mossa: abbiamo visto un timido riavvicinamento durante il G7, poi al vertice Nato e infine con la decisione di non tassare le aziende statunitensi con la global tax. Si entra ora nella fase cruciale dei negoziati tra Unione europea e Stati Uniti. Il commissario europeo Maros Sefcovic è in partenza per Washington con una delegazione incaricata di portare proposte sul tavolo americano, nella speranza di raggiungere un’ intesa prima del 9 luglio, data fissata dagli Stati Uniti per l’introduzione di nuove tariffe fino al 50% su una vasta gamma di beni europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Accordo Ue-Usa sui dazi prima del 9 luglio: obiettivo esenzioni

In questa notizia si parla di: dazi - prima - luglio - accordo

Draghi: «Con i dazi siamo al punto di rottura. Serve accordo con Usa, ma nulla tornerà come prima» - La crescente tensione commerciale tra Europa e Stati Uniti segna un punto di rottura. Gli aumenti dei dazi hanno accelerato un processo di cambiamento già in atto da anni.

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/dazi-ue-e-usa-fiduciose-poter-raggiungere-accordo-prima-9-luglio-AHZ5FMRB Vai su Facebook

Dazi #Trump, media: "Usa e Ue fiduciose su accordo prima del 9 luglio" Vai su X

Il Canada annuncia la revoca della tassa sui giganti tech: accordo commerciale entro il 21 luglio - Emmanuel Macron: la guerra commerciale ora è un'aberrazione; Accordo Ue-Usa sui dazi prima del 9 luglio: obiettivo esenzioni; Dazi Trump, media: Usa e Ue fiduciose su accordo prima del 9 luglio.

Dazi, Usa-Ue sprint per l’intesa: «Una soluzione equa è possibile» - Ultimo sprint nei negoziati tra Unione europea e Stati Uniti per chiudere un accordo prima del 9 luglio, giorno in cui scade la parziale tregua sui dazi. Come scrive ilgazzettino.it

Dazi, Ue valuta accordo su 10% con Usa - La Commissione europea punta a chiudere la partita dei dazi entro il 9 luglio, quando scadrà la sospensione Usa delle tariffe reciproche. Si legge su msn.com