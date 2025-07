Real Madrid-Juventus le probabili formazioni | blancos ultra-offensivi Rugani titolare

Preparati a un duello mozzafiato tra Real Madrid e Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club, dove le probabili formazioni promettono spettacolo. I blancos, in versione ultra-offensiva con Rugani titolare, e i bianconeri, schierati con il classico 3-4-2-1, sono pronti a sfidarsi sotto la guida di Igor Tudor e Xabi Alonso. Chi avrà la meglio? Scopriamolo nel video!

Igor Tudor affronta Xabi Alonso negli ottavi di finale del Mondiale per Club. L'ex centrocampista riproporrà una formazione ultra-offensiva con Tchouameni in difesa e tre centrocampisti di qualità , mentre i bianconeri dovrebbero ripresentarsi con il 3-4-2-1. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni: blancos ultra-offensivi, Rugani titolare

