Scontro frontale tra due auto uno dei conducenti resta bloccato nell' abitacolo | liberato dai Vigili del Fuoco

Un violento scontro frontale a Tredozio scuote la tranquilliità mattutina: due auto si sono scontrate in via Portichese alle prime luci dell’alba. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato nell’abitacolo, ma i vigili del fuoco dei distaccamenti di Modigliana e Rocca San Casciano sono intervenuti tempestivamente per liberarlo. La scena di emergenza mette in evidenza l’importanza di un pronto intervento, ma cosa si nasconde dietro questa tragedia mattutina?

Scontro frontale tra due auto in via Portichese, a Tredozio. L'incidente si è verificato martedì mattina intorno alle 6.30. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana e Rocca San Casciano. Il personale del 115 ha operato per liberare il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

