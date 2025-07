Iran Araghchi | Troppo presto per tornare ai negoziati con gli Usa

L'Iran sembra ancora lontano dal riaccendere i negoziati con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, ha dichiarato che Teheran non è pronto a riprendere immediatamente il dialogo, desiderando prima garantire che Washington non torni ad attaccarci militarmente mentre siamo al tavolo. Una posizione che evidenzia le tensioni persistenti e l’incertezza sulla possibilità di una risoluzione diplomatica a breve.

L' Iran non è pronto a riaprire immediatamente il dialogo con gli Stati Uniti sul proprio programma nucleare. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi  in un'intervista alla Cbs News: «Non credo che i negoziati ripartiranno così presto». Teheran vuole infatti assicurarsi «che l'America non torni ad attaccarci militarmente mentre siamo al tavolo». Le dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo i raid americani contro tre impianti nucleari iraniani – Fordo, Isfahan e Natanz – definiti da Trump «completamente e totalmente obliterati». Il capo dell' Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha però ridimensionato l'entità dei danni: «Sono gravi, ma non totali».