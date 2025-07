Caldo ondata mai vista sull' Europa | bollino rosso in 17 città in Italia oltre 1.350 scuole chiuse in Francia

Una calda ondata senza precedenti sta investendo l’Europa, con temperature record che hanno portato il bollino rosso in 17 città italiane e oltre 1350 scuole chiuse in Francia. Un fenomeno climatico che mette a dura prova cittadini e istituzioni, obbligando a misure straordinarie e preoccupanti scenari futuri. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane?

Una persistente ondata di caldo si e abbattuta ieri sul sud dell'Europa, con un'estensione geografica «mai vista» in Francia, dove le temperature continueranno a salire

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

Forte ondata di caldo in tutta Europa. Temporali via via più frequenti al Nord in settimana Vai su Facebook

Caldo record in Europa, al Berlin Zoo scatta il piano rinfrescante per gli animali - I guardiani dello zoo di Berlino hanno fatto fare una doccia rinfrescante agli animali per farli stare meglio vista l’ondata di caldo estremo che ha colpito tutta l’Europa, compresa la Germania. Riporta msn.com

Caldo in Europa, previsto nuovo record domani - Un'ondata di caldo si sta abbattendo su gran parte dell'Europa, dall'Italia alla Francia e al Portogallo, dalla Spagna alla Turchia e alla Germania. Si legge su msn.com