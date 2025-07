Incidente in viale Regione coinvolte due auto e un' Honda Cbr | ferito un giovane motociclista

Un pomeriggio drammatico in viale Regione Siciliana: un incidente tra due auto e una Honda CBR ha lasciato un giovane motociclista ferito. Intorno alle 17, all’altezza del sottopassaggio di piazza Einstein, si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Peugeot 208, una Jeep Renegade e la moto del venticinquenne. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma cosa è successo davvero? Ecco tutti i dettagli dell’accaduto.

Un venticinquenne, che era alla guida di una moto, è rimasto ferito ieri dopo un incidente avvenuto in viale Regione Siciliana, all'altezza del sottopassaggio di piazza Einstein. L'impatto è avvenuto attorno alle 17, coinvolti oltre all'Honda Cbr, anche una Peugeot 208 e una Jeep Renegade. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - viale - regione - honda

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

Sia da vicesindaco di Lecce che dopo aver fatto il salto in Regione Puglia, dove guida l’assessorato allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci era il “punto di riferimento ‘politico’ e stabilmente a disposizione del centro di potere politico-imprenditoriale” c Vai su Facebook

Incidente in viale Regione, coinvolte due auto e un'Honda Cbr: ferito un giovane motociclista; L’incidente in viale Regione, il conducente dell’Honda Sh: non c’entro; Palermo, si presenta ai carabinieri il motociclista coinvolto nello schianto mortale di giovedì.

Incidente in viale Regione, coinvolte due auto e un'Honda Cbr: ferito un giovane motociclista - L'impatto è avvenuto all'altezza del sottopasso di piazza Einstein. palermotoday.it scrive

Incidente mortale in viale Regione Siciliana, muore giovane di 38 anni, sospetto buca killer - Un giovane, Samuele Fuschi, di 38 anni a bordo di una moto è finito per terra ed è morto. Secondo blogsicilia.it