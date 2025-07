Comunità energetiche | Confindustria Toscana sud con la Cer Valdelsa pronta per la sfida relativa all' incentivazione delle comunita' energetiche rinnovabili

Confindustria Toscana Sud e la CER Valdelsa si preparano a guidare la rivoluzione delle comunità energetiche rinnovabili in Toscana. Dopo aver costituito la prima comunità energetica dell’area, coinvolgendo anche i Comuni di Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa, sono pronti a cogliere le opportunità offerte dagli incentivi. Un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile ed efficiente, che promette di cambiare il modo di produrre e consumare energia nella regione.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Confindustria Toscana Sud ha promosso e costituito una prima comunità energetica nell’area della Valdelsa senese alla quale hanno aderito anche i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa. La CER VAL D’ELSA è operativa su sette cabine primarie della zona e registrata al GSE ma in attesa della messa in esercizio del primo impianto. Nel frattempo il MASE ha pubblicato il 25 giugno nel proprio sito il decreto ministeriale del 15 maggio 2025 che modifica la disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità energetiche: Confindustria Toscana sud con la Cer Valdelsa pronta per la sfida relativa all'incentivazione delle comunita' energetiche rinnovabili

In questa notizia si parla di: energetiche - confindustria - toscana - valdelsa

Comunità di Energie Rinnovabili. C’è l’adesione del Comune di Colle; Paolo Campinoti si racconta a Siena, dall’azienda in valdelsa alle vittorie in MotoGp; Svolta Vitap di Poggibonsi: accordo sindacale raggiunto.

Confindustria Toscana nord, 31 aziende Prato a Pitti Filati - Sono 31, tante quante l'edizione 2024, le imprese pratesi del settore filati per maglieria che partecipano a Pitti Filati, a queste si aggiungono altre aziende del distretto, per lo più maglifici, ma ... Secondo ansa.it

Intesa Sanpaolo-Confindustria, 17 mld per imprese in Toscana - Il nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane, che mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2018, offre 17 miliardi alle aziende del ... Da ansa.it