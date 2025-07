Corniglio perde il controllo della moto e cade

corniglio perde il controllo della moto e cade. Disavventura per un motociclista ieri sera, poco prima delle 20:30, a Signatico, frazione di Corniglio in provincia di Parma. Stava percorrendo via Montagnana quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è ritrovato sull'asfalto. La caduta gli ha provocato ferite, ma fortunatamente non grave: i soccorritori intervenuti sul posto hanno assistito immediatamente l’uomo, garantendo le cure necessarie e rassicurando sulla sua condizione.

Disavventura per un motociclista ieri sera, poco prima delle 20:30, a Signatico, frazione di Corniglio in provincia di Parma. Stava percorrendo via Montagnana quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è ritrovato sull'asfalto. La caduta gli ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: corniglio - controllo - moto - perde

Corniglio, perde il controllo della moto e cade; Si perde nei boschi di Corniglio, 89enne riportata a casa dal Soccorso Alpino.

Perde il controllo della moto sulla statale 121: muore un 24enne - La vittima è un ragazzo di 24 anni, residente a Chieri, che stava percorrendo quel tratto di strada in sella alla sua moto. Riporta torinoggi.it

Perde controllo della moto presa in prestito, muore giovane - Un giovane, di 23 anni, originario di Ostuni (Brindisi) ma attualmente residente a Cordovado (Pordenone), è morto nel pomeriggio a Gorizia per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Si legge su msn.com