Un acceso dibattito a Filorosso tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari ha acceso gli animi, centrato sulle nozze dei Bezos e il loro impatto sull'Italia. La Pascale si schiera a favore del patron di Amazon, lodandone l'investimento nel Made in Italy, mentre Cacciari solleva dubbi e critiche sulle proteste attuali. Un confronto che mette in luce le sfide e le opinioni contrastanti sul ruolo delle grandi imprese nel nostro Paese, lasciando lo spettatore con un interrogativo: quale sarà il futuro di questa intricata relazione?

Scontro in tv, a Filorosso, tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari: il tema divisivo sono state le nozze dei Bezos. Lei si è schierata a favore del patron di Amazon che ha "investito nel made in Italy" ed ha criticato fortemente le proteste di questi giorni dei 'no space Bezos' L'articolo Bezos, lite a Filorosso tra Pascale e Cacciari VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it