McLaren e Marquez dominano Ferrari e Bagnaia assistono

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 2025 regala emozioni forti, con McLaren che domina incontrastata e Marquez che si conferma regista di spettacolo, lasciando Ferrari e Bagnaia a osservare da lontano. Un weekend tutto in rosa per Norris e Piastri, mentre le Rosse mostrano segnali di ripresa. Nella seconda parte, ci immergiamo nel MotoGP olandese, dove ancora una volta il talento e la passione scrivono pagine di storia. E questo solo l’inizio di un’avventura emozionante…

Nella puntata di oggi analizziamo il Gran Premio d'Austria di Formula 1 2025, con Lando Norris che conquista la vittoria davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, in un weekend tutto a tinte McLaren. La Ferrari chiude in terza e quarta posizione mostrando segnali di crescita, ma il divario dalle prime resta ancora importante. Nella seconda parte, ci spostiamo sul Motomondiale per commentare il GP d'Olanda di MotoGP 2025: ancora un capolavoro di Marc Marquez, sempre più leader del campionato e favorito per il titolo. Al contrario, continuano le difficoltà per Pecco Bagnaia, ormai proiettato verso il futuro e il progetto 2026.

Doppietta McLaren nel GP d'Austria della Formula 1 2025: Norris davanti a Piastri. Ferrari sul podio con Charles Leclerc: 4° Lewis Hamilton. Verstappen centrato al via da Antonelli. Lawson e Bortoleto i protagonisti che non ti aspetti al Red Bull Ring

