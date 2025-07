Mercato Inter che derby col Milan per Leoni! Marotta prepara l’offerta al Parma | la sensazione è che…

Il derby tra Inter e Milan si avvicina, ma ora il vero scontro si gioca sul mercato. Marotta è pronto a sfidare i rossoneri e ha già preparato un’offerta per Giovanni Leoni, il giovane talento del Parma che sta facendo parlare di sé in Serie A. Questa trattativa potrebbe rivoluzionare le strategie dei nerazzurri: il futuro si decide ora, e tutto dipende dalle mosse di mercato. Restate sintonizzati, perché la partita più calda deve ancora giocarsi.

Mercato Inter, che derby col Milan per Leoni! Marotta prepara l'offerta al Parma: la sensazione è che. Il punto sulla trattativa. Sul campo, il Milan ha avuto la meglio negli ultimi derby contro l' Inter, ma nel calciomercato la partita ricomincia da zero. E questa volta il trofeo in palio è uno dei giovani più promettenti del panorama italiano: Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, classe 2006, già protagonista in Serie A nonostante le sole 17 presenze tra i professionisti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti del mercato Inter sembrerebbero i più determinati a portare a casa il talento gialloblù.

