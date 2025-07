L’Isola dei famosi scoppia il finimondo nella notte

Nella notte, l’Isola dei famosi si trasforma in un teatro di pura adrenalina: una tempesta improvvisa scuote Cayo Paloma, portando caos e suspense. Mentre i naufraghi affrontano le onde e i timori, gli spettatori restano incollati allo schermo, pronti a vivere un’altra avventura memorabile. La natura ribalta ogni previsione, lasciando tutti con il fiato sospeso. E questa è solo l’inizio di un episodio che nessuno dimenticherà.

News tv. – Quando pensavamo che Cayo Paloma avesse già mostrato il suo lato peggiore, ecco che la natura rimescola le carte. Una tempesta feroce si è abbattuta sull'isola, regalando agli spettatori e ai naufraghi un'altra notte di avventure memorabili e sfide mozzafiato. Il povero Jey Lillo, volto noto del programma, ha raccontato le sue peripezie notturne con un tono tra il disperato e l'ironico.

